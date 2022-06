Arezzo, litiga e si prende a coltellate: coppia finisce all’ospedale

Una furibonda lite di coppia è finita nel sangue in provincia di Arezzo. E' successo a San Giovanni Valdarno intorno alle 21:30 di mercoledì 1 giugno. I soccorritori sono intervenuti in un appartamento in via Spartaco Lavagnini dove marito e moglie si sono affrontati con i coltelli. Le indagini sono in corso da pare dei carabinieri per fare piena luce sulle origini del dissidio tra i due di origine straniera: al momento sembra che ad iniziare la lite sia stato il marito, che poi ha avuto la peggio. L'uomo, 40enne, ha riportato una ferita da taglio nell'addome ed è stato trasportato all'ospedale delle Scotte di Siena in codice rosso. La donna, 35enne, ha riportato ferite alla mano e all'avambraccio ed è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale del Valdarno. La coppia avrebbe avuto frequenti i dissidi, sfociati l'altra sera in un'aggressione fisica reciproca a colpi di coltellate.