Strage di Capaci, il ricordo del sopravvissuto austriaco. VIDEO

Tra i ventitré feriti dell’attentato in cui il 23 maggio 1992 furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta c’era anche una coppia di austriaci, Eva ed Eberhard Gabriel, entrambi neuropsichiatri: si trovavano in Sicilia per partecipare a un convegno medico che si sarebbe tenuto a Palermo nei giorni successivi, ma erano arrivati in anticipo per visitare alcune zone dell’Isola. Avevano deciso di trascorrere quel sabato a Cefalù, per vedere la Cattedrale. (STRAGE DI CAPACI. LO SPECIALE)