Imola, operaio muore schiacciato da un camion

Politica

Sicurezza sul lavoro, piano del governo: pene più severe e banca dati

Dopo l'incontro coi sindacati dei giorni scorsi, il premier Mario Draghi ha annunciato, già per la prossima settimana, un provvedimento. Ecco come intendersi muovere l'esecutivo per provare ridurre i numeri dell'emergenza

INASPRIMENTO PENE - "Pene più severe e immediate e collaborazione all'interno dell'azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro", è la ricetta individuata da Draghi per le prime norme da mettere in campo