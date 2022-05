Meteo, tre giorni di piogge e temporali, poi caldo estivo

Ci attendono tre giorni di maltempo con frequenti temporali, dapprima concentrati al Centro-Nord poi in estensione anche al Meridione. Il motivo del maltempo è da attribuire all’aria calda proveniente dal Nord Africa che si scontrerà con aria fresca di origine polare. Il mix provocherà piogge diffuse su gran parte d’Italia. Giovedì precipitazioni intense interesseranno l’Emilia Romagna, il Piemonte, le regioni centrali e la Sicilia.

Maltempo anche nel weekend

Il fine settimana vedrà un miglioramento al Nord salvo piogge sabato sull'Emilia Romagna. Al Centro Sud vivremo invece delle giornate con una spiccata instabilità con frequenti acquazzoni. Per la prossima settimana è previsto qualche focolaio temporalesco ancora attivo fino a martedì, seguito dall'espansione di un'ampia alta pressione nord africana con l’arrivo dei primi 30 gradi.

Le previsioni di giovedì 6 maggio

Al Nord tempo instabile con piogge sparse e rovesci. Miglioramento in serata. Massime comprese tra 18 e 20 gradi. Giornata di maltempo al Centro con piogge e temporali in attenuazione la sera. Massime in calo con valori fino a 20 gradi. Peggiora la situazione meteo anche al Sud con temporali sulla Sicilia e deboli piogge sulle altre regioni. Massime comprese tra 18 e 22 gradi.