Modena, senzatetto muore mentre scavalca la recinzione di una scuola

Indagini in corso

Sul posto, all'incrocio tra via Cattaneo e via Rizzotto, l'ambulanza del 118, Polizia Locale e Polizia di Stato. Il corpo dell'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, si trovava infatti appeso alla recinzione metallica che delimita l'area di pertinenza della scuola. Polizia Scientifica e Medicina Legale hanno eseguito tutti i rilievi e, secondo quanto accertato finora, l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente: la borsa che portava a tracolla avrebbe fatto da cappio soffocando l'uomo durante il salto per oltrepassare una cancellata alta circa 2 metri. Per evitare che gli studenti assistessero ai rilievi, alcune classi che affacciano sul punto della tragedia sono state spostate.