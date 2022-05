Meteo, sole e temporali pomeridiani per tutta la settimana

Inizio settimana con tempo variabile e pomeriggi temporaleschi specie sull’arco alpino e le vicine pianure, in estensione alle zone appenniniche del Centro fino alla Puglia e alla Basilicata. Lo scenario non cambierà fino a mercoledì-giovedì con l’alternanza di pause asciutte e soleggiate durante la mattina e con un deciso aumento dell'instabilità durante le ore pomeridiane. Nella seconda parte della settimana si attendono precipitazioni più abbondanti, temporali e grandine che colpiranno in particolare il Centro Nord. Protetto dall’anticiclone il Sud con temperature in rialzo.