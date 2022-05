Meteo, settimana soleggiata e mite con temporali pomeridiani

Tempo in miglioramento su tutto il Paese anche se la direzione dell'anticiclone non è ancora del tutto chiaro. Mattinate soleggiate si alterneranno a pomeriggi piovosi e temporaleschi soprattutto su Alpi e Appennini. Temperature gradevoli, in attesa di una fase di maltempo tra venerdì e sabato

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo piuttosto stabile anche se, nel pomeriggio, saranno frequenti piogge e rovesci nelle zone interne del Centro fino alla Puglia e la Basilicata. Una situazione analoga la troveremo anche nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 maggio con tempo variabile e asciutto nella prima parte del giorno e piogge nel tardo pomeriggio/sera. Da venerdì è probabile un forte peggioramento, in particolare sulle regioni del Centro Nord. Non sono da escludere precipitazioni molto abbondanti, temporali e grandine. Questa previsione è ancora da confermare ma i modelli, al momento, segnalano la possibilità di maltempo intenso.

Le previsioni di lunedì 2 maggio

Al Nord prevalenza di schiarite con nuvolosità più importante sul Triveneto dove non si escludono dei rovesci nel pomeriggio. Massime in rialzo con valori compresi tra 19 e 24 gradi. Al Centro in prevalenza soleggiato al mattino con temporali lungo la dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Temperature in lieve rialzo con massime comprese tra 16 e 23 gradi. Tempo variabile anche al Sud con temporali nelle zone interne, Calabria e Salento. Massime in calo e comprese tra 15 e 19 gradi.