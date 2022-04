Meteo, le previsioni di sabato 30 aprile

Dopo il cielo sereno o poco nuvoloso che sta caratterizzando la giornata odierna, da domani una corrente proveniente dal nord riporta in Italia una perturbazione che nella giornata di sabato interesserà il nord del Paese

Sabato mattina una corrente di aria instabile e proveniente dal Nord Europa raggiungerà il Paese portando perturbazioni sull'arco alpino. Attesi rovesci anche sul settore prealpino. Tempo sereno e soleggiato con temperature stazionarie sul resto d'Italia. In serata il clima peggiora in Toscana. ( LE PREVISIONI )

Le previsioni al Nord

Perturbazioni in arrivo sul settore settentrionale. Un peggioramento è atteso specialmente a Nordovest, con nubi in addensamento e piogge a partire dal primo pomeriggio. Particolarmente colpito l'arco alpino e quello prealpino. Temperature in lieve calo con massima di 20 gradi prevista a Bologna e a Trieste.