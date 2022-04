Autopsia Samantha Migliore: importante quantità di silicone nel sangue

Il primo esito dell'esame dovrà essere confermato dalle conclusioni finali. La morte della 35enne che si era rivolta a un'operatrice non qualificata per farsi ritoccare il seno in casa a Maranello sarebbe stata causata dal silicone finito direttamente in un vaso sanguigno

Nel sangue di Samantha Migliore è stata iniettata un'importante quantità di silicone. E' il primo esito dell'autopsia, che dovrà essere confermato, sul corpo della 35enne morta dopo che si era rivolta a un'operatrice non qualificata per farsi ritoccare il seno in casa, in un appartamento a Maranello, in provincia di Modena, lo scorso 21 aprile. Pare quindi esserci un collegamento tra le azioni della 50enne trans indagata e la morte della 35enne. Il silicone sarebbe finito direttamente in un vaso sanguigno.

L'inchiesta

L'inchiesta affidata ai carabinieri è per esercizio abusivo di professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato. L'indagata, che si era allontanata dalla casa della donna dopo aver praticato l'iniezione, poi si era presentata alla caserma dei carabinieri di Cento, in provincia di Ferrara, il giorno dopo la tragedia. Ha detto di averlo fatto dopo aver saputo dal web che Samantha era morta. In passato, pur non risultando avere una professionalità specifica (fa l'organizzatrice di eventi) aveva già praticato un trattamento simile alla donna, anche in quel caso in un appartamento e non in una struttura sanitaria. Sentita dai carabinieri, sabato aveva respinto le accuse che le vengono mosse, sostenendo di essersi allontanata dopo che l'ambulanza era già stata chiamata e che quindi non sarebbe scappata.