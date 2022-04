Meteo, sole e temperature in aumento fino al weekend

Ambiente

Cambiamento climatico, i personaggi famosi che si battono per l'ambiente

La necessità di azioni concrete per preservare il pianeta sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’opinione pubblica. Il merito è anche dei personaggi famosi che ci hanno messo la faccia

A Hollywood e non solo sono sempre di più i personaggi famosi che hanno deciso di schierarsi dalla parte dell’ambiente per chiedere ai governi un maggiore impegno nel contrasto dei cambiamenti climatici. Uno dei più caparbi in tal senso è Leonardo DiCaprio, che da anni dona milioni di dollari ad associazioni ambientaliste. Nel 2016 ha anche realizzato il documentario "Punto di non ritorno – Before the flood", per sensibilizzare il pubblico –

Un altro voto noto di Hollywood che si batte contro il cambiamento climatico è Brad Pitt che, tra le altre iniziative, ha fondato l’associazione "The Make It Right Foundation" per la costruzione di strutture eco-sostenibili a New Orleans a seguito dell’uragano Katrina –