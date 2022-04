Milano, allagamenti dopo forte temporale: monitorati Seveso e Lambro

Diversi interventi dei vigili del fuoco nella parte nord e nord ovest della città. L'assessore alla Sicurezza: "Preoccupazione per i sottopassaggi". Al momento non segnalati innalzamenti dei fiumi

I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre questa sera per allagamenti in più punti di Milano, soprattutto nella zona nord e nord-ovest, a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città a partire dalle 21.30. Al momento non si è registrato un innalzamento anomalo dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, anche se la situazione viene monitorata attentamente.