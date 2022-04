Escursionista morta sui Monti Sibillini, trovata in un dirupo

Era partita col marito per un'escursione, ma poi si erano separati per andare su percorsi diversi. Un'escursionista è stata trovata morta sul Monte Amandola, nel Parco dei Monti Sibillini. Fatale per lei la caduta in un dirupo. Allertati dai carabinieri di Amandola i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino (Fermo), insieme alle squadre di Macerata e Ascoli Piceno, sono intervenuti sul sentiero 242 che dal Rifugio Amandola taglia in obliquo il versante. Il marito, non vedendola rientrare, ha chiamato i soccorsi. Le ricerche a terra e con l'elicottero dei Vigili del Fuoco hanno permesso di individuare il corpo della donna nel dirupo sotto il sentiero.