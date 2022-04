Marcia della Pace Perugia Assisi 2022, tutto quello che c'è da sapere

Si concluderà per la prima volta nella sua storia in piazza San Francesco anziché alla Rocca di Assisi la Marcia della pace e della fraternità in programma il 24 aprile che avrà come tema "Fermatevi, la guerra è una follia" per dire basta al conflitto in Ucraina e a tutti gli altri in corso nel mondo. "Marceremo con Papa Francesco" hanno sottolineato Flavio Lotti, anima della PerugiAssisi, e fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, presentando l'appuntamento. "Abbiamo bisogno - ha aggiunto Lotti - che dal basso cresca un movimento per evitare l'escalation della guerra e altre stragi come quelle delle quali veniamo a sapere ogni giorno. C'è un'onda d'urto della guerra che rischia di mettere tantissime persone in grande sofferenza. La PerugiAssisi sarà quindi la marcia delle persone che si vogliono prendere cura le une delle altre" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).