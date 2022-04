Meteo, il tempo cambia nuovamente: tornano le piogge

Dopo i forti venti settentrionali che hanno caratterizzato i giorni di Pasqua e Pasquetta, la situazione sta per cambiare ancora una volta con l’arrivo di piogge anche persistenti. Nei prossimi giorni è in arrivo una perturbazione importante, i primi segnali saranno evidenti già nella giornata di mercoledì con un aumento della nuvolosità e le prime piogge che bagneranno il Piemonte, la Liguria e la Sardegna. Tra giovedì e venerdì molte regioni italiane saranno interessate dal maltempo, specie Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna. Pioverà anche al Sud, in Calabria e Basilicata. Ritorna la neve ma a quote medio alte, sui 1500-1700 metri al Nord. Entro la giornata di venerdì 22 aprile la perturbazione avrà toccato gran parte delle nostre regioni e nel weekend tornerà il sole quasi ovunque.

Le previsioni di mercoledì 20 aprile

Al Nord primi piovaschi su Piemonte e Liguria. Alternanza di sole e nuvole al Nord Est, ancora in un contesto asciutto. Massime in calo e comprese tra 11 e 15 gradi. Al Centro tempo variabile con le prime piogge che bagneranno l’alta Toscana in serata. Temperature in diminuzione con massime tra 12 e 17 gradi. Tempo anticiclonico al Sud con tanto sole e nubi in aumento dal pomeriggio su Sicilia e Calabria. Meno ventoso e temperature con punte di 22 gradi.