Tragedia in provincia di Roma, si ribalta quad e muore bimbo di 6 anni

Un bambino di 6 anni è morto a seguito del ribaltamento del quad sul quale viaggiava insieme ad una donna. La tragedia è avvenuta dopo il pranzo di Pasquetta ad Olevano Romano, vicino Roma. La donna che guidava il mezzo ha perso il controllo su una strada di campagna.

Il bambino è rimasto schiacciato

Per il bimbo, rimasto schiacciato dal mezzo, non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale di Colleferro e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri indagano sul caso.

Pm di Tivoli aprono inchiesta



I pm di Tivoli hanno aperti un fascicolo in relazione all'incidente. L'ipotesi al vaglio è quella di omicidio colposo. La salma del piccolo è stata portata al policlinico Roma Tor Vergata per l'autopsia. Il mezzo è stato sequestrato.