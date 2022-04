Cesena, operaio muore schiacciato da cassonetti raccolta differenziata

L' uomo stava scaricando dal camion dei grossi bidoni quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi e ha sbattuto la testa violentemente. Inutili i soccorsi

Un operaio di circa 60 anni è morto dopo essere stato travolto dal carico che stava spostando da un camion. L'incidente sul lavoro è accaduto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena. L'uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, secondo quanto ricostruito dalla polizia era da poco arrivato alla destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi.