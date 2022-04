Ergastolo per omicidio ex. I giudici: voleva affermare possesso virile

Secondo la corte l’uomo è stato spinto da un "movente abietto" per barbara necessità di vendicare il proprio malconcepito senso di onore. Non si è mai pentito a ha voluto rivendicare l’omicidio con soddisfazione

La sentenza

“Il movente femminicida è maturato per riaffermazione della volontà di possesso virile sulla donna e per barbara necessità di vendicare il proprio malconcepito senso di onore, cui non si è accompagnato alcun pentimento; anzi l'omicidio e' stato rivendicato con orgoglio e soddisfazione". Queste le motivazioni della Corte d’Assise di Bologna.