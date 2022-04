Guasto sull'Alta Velocità, disagi e ritardi sulla linea Roma-Milano

Serata di disagi per chi si trovava in viaggio in treno sull’Alta Velocità nella tratta Roma-Milano a causa di un guasto alla linea tra Settebagni e Capena, alle porte della Capitale. I treni Alta Velocità sono stati “dirottati” sulla linea convenzionale con tempi di viaggio superiori (fino a 120 minuti) e ripercussioni anche sul trasporto regionale della linea Orte-Fiumicino Aeroporto (FL1). Sul posto sono intervenuti i tecnici per il ripristino dell’infrastruttura.

Assistenza e rimborsi

Rfi e Trenitalia fanno sapere di aver potenziato l’assistenza e l'informazione ai viaggiatori, in particolare nella stazione di Roma Termini. È inoltre previsto il rimborso integrale da parte di Trenitalia del biglietto per i passeggeri dei due treni maggiormente impattati dal guasto.