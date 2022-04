Incidente sulla A11, scontro tra 5 mezzi: viabilità in tilt

Si sono vissuti momenti di paura per un grosso incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 7:30 sulla A11 fra Capannori e Lucca Es t in direzione mare , all’altezza dell’aeroporto di Tassignano. Non ci sono vittime

omenti di paura per un grosso incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 7:30 sulla A11 fra Capannori e Lucca Est in direzione mare, all’altezza dell’aeroporto di Tassignano. Per fortuna non ci sono vittime ma solo feriti lievi. A riportare la notizia la testata Lucca in diretta.