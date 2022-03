Continua la siccità al Nord: le previsioni meteo del 26 e 27 marzo

Fine settimana senza piogge significative nel Settentrione. Qualche piovasco al Sud e su parte del Centro. In leggero calo le temperature

Sono 107 i giorni senza piogge significative al Nord e lunedì prossimo raggiungeremo quota 110: non sono infatti previste piogge al Settentrione durante questo weekend, solo qualche piovasco al Sud e su parte del Centro.

Nel weekend sarà una situazione meteorologica molto simile agli ultimi due fine settimana di marzo appena trascorsi: arriveranno di nuovo piogge in Sardegna in successivo spostamento verso il sud. L'unica differenza, rispetto ai precedenti fine settimana, saranno le temperature: dai 25 gradi degli ultimi giorni caleremo leggermente, ma saremo sempre intorno ai 20 gradi con condizioni gradevoli e miti. Con la fine di marzo, ci potrebbe essere un vero ribaltone con la riapertura della porta atlantica e l'arrivo di perturbazioni da ovest con un carico di pioggia.

Le previsioni di sabato

Sabato al Nord il tempo soleggiato salvo velature in Liguria. Al Centro il cielo sarà inizialmente velato e poi più nuvoloso con occasionali ma rari piovaschi in Sardegna. Al Sud infine le nubi sarnno in graduale aumento.

Le previsioni di domenica

Domenica il cielo sarà parzialmente nuvoloso a sud del Po, mentre al Centro sarà velato con possibili piovaschi tra Abruzzo e Molise. Al Sud, infine, nuvoloso con piogge sparse.