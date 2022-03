Papa Francesco: spendere nelle armi è uno scandalo

“Il diritto a difendere la propria vita e il proprio Paese comporta talvolta anche il triste ricorso alle armi”. Queste parole usate dal segretario di Stato vaticano Pietro Parolin hanno scatenato la dura reazione del Pontefice che ribadisce “No alle armi” ascolta articolo Condividi

Papa Francesco denuncia lo scandalo delle spese per le armi. ”E’ una scelta che riporta tutto e tutti indietro”, ha detto il Pontefice ricevendo in Vaticano i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. "Quanto si spende per le armi, terribile! ha aggiunto Francesco. “Non so quale percentuale del Pil, non mi viene la cifra esatta, ma un’alta percentuale”. Il discorso del Papa arriva a pochi giorni dall’approvazione a larga maggioranza da parte della Camera dell’odg proposto dalla Lega che impegna il governo a portare dall’1,5% al 2% del Pil le spese militari entro il 2024 .

Papa Francesco: spendere per le armi sporca l’anima “Si spende nelle armi per fare le guerre, non solo questa, che è gravissima, che stiamo vivendo adesso, e noi la sentiamo di più perché è più vicina, ma in Africa, in Medio Oriente, in Asia, le guerre, continue». Invece «bisogna creare la coscienza che continuare a spendere in armi sporca l’anima, sporca il cuore, sporca l’umanità. A che serve impegnarci tutti insieme, solennemente, a livello internazionale, nelle campagne contro la povertà, contro la fame, contro il degrado del pianeta, se poi ricadiamo nel vecchio vizio della guerra, nella vecchia strategia della potenza degli armamenti, che riporta tutto e tutti all’indietro? Sempre una guerra ti riporta all’indietro, sempre».