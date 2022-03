Meteo, incredibili sbalzi termici: freddo di notte, 24 gradi di giorno

Le temperature sono in continuo rialzo e nei prossimi giorni arriveranno fino a 24 gradi al Centro Nord. Ma di notte e nelle prime ore del giorno i termometri stenteranno a salire sopra lo zero. Non sono previste piogge almeno fino al weekend (e solo al Sud)

Avremo forti sbalzi termici tra il giorno e la notte: il salto previsto si aggira intorno ai 20 gradi, da minime vicino allo zero a massime decisamente primaverili, quasi estive. La situazione rimarrà statica per diversi giorni e non sono previste piogge almeno fino al weekend (ma al Nord molto più a lungo) Da venerdì è atteso un aumento delle nubi sulla Sardegna, mentre il fine settimana sarà incerto con possibili piovaschi su Sardegna e Sicilia. Ma al Settentrione – in forte deficit idrico – non sono previste piogge con la siccità che sta diventando un vero e proprio problema.

Le previsioni di giovedì 24 marzo

Anticiclone instancabile al Nord on tempo stabile e asciutto. Massime fino a 22 gradi, freddo di notte. Tempo primaverile anche sulle regioni centrali con clima molto gradevole. Temperature massime comprese tra 18 e 22 gradi. Tempo buono anche al Sud salvo locali annuvolamenti su bassa Calabria e Sicilia nord orientale. Temperature in aumento ma più basse rispetto al resto d’Italia. I valori saranno compresi tra 14 e 18 gradi.