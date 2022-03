Furto in Basilica a Bari, rubati oggetti da mani statua San Nicola

Ignoti hanno portato via alcuni oggetti della statua del santo patrono della città, venerato anche da migliaia di fedeli russi e dagli ortodossi e, per questo, nelle ultime settimane invocato come simbolo di pace. Decaro: “Spero che l'autore di questo gesto meschino e inqualificabile si ravveda immediatamente”

Furto nella notte all'interno della Basilica di San Nicola, il santo di Myra, patrono di Bari, venerato anche da migliaia di fedeli russi e dagli ortodossi e, per questo, nelle ultime settimane invocato come simbolo di pace. Intorno alle 4, ignoti si sono introdotti all'interno della Basilica di San Nicola asportando quanto nelle mani della statua del Santo: il libro con tre palle d'argento e una croce in argento con alcune gemme; dall'altra mano, un anello in oro con alcune pietre. E' stata inoltre asportata una collana reliquiaria, nonché il contenuto delle cassette delle offerte. Indagini in corso a cura della squadra mobile.