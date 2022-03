La protesta dei pescatori per il prezzo troppo alto gasolio è finita

Migliaia di pescherecci erano rimasti ormeggiati per dire no al prezzo altissimo del carburante, che aveva ridotto i loro guadagni. Con il decreto approvato venerdì il governo è intervenuto per sostenere il settore della pesca ascolta articolo Condividi

Hanno deciso di tornare in mare i pescatori che, nelle ultime due settimane, avevano protestato contro l’aumento del prezzo del gasolio. Questo grazie al decreto approvato venerdì per sostenere il settore della pesca, che ha introdotto un credito di imposta del 20 per cento per l’acquisto di gasolio.

Migliaia di pescherecci erano rimasti ormeggiati in tutti i porti italiani e per una decina di giorni è stato difficile trovare pesce pescato. I pescatori avevano deciso di non lavorare perchè il prezzo del carburante, altissimo, aveva ridotto i loro guadagni.