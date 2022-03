Cielo coperto in quasi tutta Italia: previsioni meteo del 17 marzo

I meteorologi l'hanno battezzata "configurazione a Omega inclinata": si tratta di un ciclone sull'Algeria e un ciclone sull'Ucraina, intervallati dall'anticiclone nordafricano che si erge sull'Italia. Nelle prossime ore, queste masse d'aria diametralmente opposte si fronteggeranno e la linea di confine tra le due correrà proprio sull'Italia.

Le previsioni

Ma quanto a clima e temperatura cosa dobbiamo aspettarci? Nei prossimi giorni, come è tipico della primavera, ci saranno variazioni repentine nel tempo, con temperature che andranno dai 22 gradi di Bolzano ai -8 a 1500 metri in Calabria, e mancheranno ancora piogge significative a Nord-Ovest. Le due masse d'aria infatti provocheranno delle piogge anche intense tra venerdì e sabato in Sardegna e al Sud. Nel dettaglio, domani a Nord ci sarà cielo coperto. Stesso clima al Centro, dove si registreranno coperture ovunque con maggiore gradualità; e anche al Sud si registreranno giornate poco soleggiate.