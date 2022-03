Caro benzina, la truffa del buono carburante da 100 euro via Whatsapp

Il messaggio-truffa, sbugiardato da Bufale.net, è diventato virale passando di chat in chat sugli smartphone degli italiani, in un momento di particolare difficoltà dovuto al caro carburanti. Si parla in realtà di una campagna su buoni Eni che non esiste. Il rischio concreto è che cliccando sul link contenuto nel messaggio possano essere sottratti dati personali, come carte di credito e conti bancari

Ecco come avviene la truffa del buono carburante

approfondimento

Guerra in Ucraina, caro carburanti: il diesel supera la benzina

Il messaggio è diventato virale su Whatsapp, passando di chat in chat sugli smartphone degli italiani, in particolare tra gli utenti meno smaliziati nel riconoscere le bufale. I truffatori, in effetti, fanno leva sul difficile momento che le famiglie stanno attraversando e sulla ricerca di escamotage per risparmiare al momento di fare il pieno. Nel messaggio, scritto tra l’altro in un italiano poco corretto, come spesso capita nei messaggi-bufala, si legge testualmente: “Da oggi tutte le stazioni ENI, regaleranno 10.000 Buoni Benzina da 100€ per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono prima che finisce”. La truffa scatta nel momento in cui si clicca sul link che segue il testo. Come spesso accade con le e-mail di phishing, ci si ritrova in una pagina in cui vengono richiesti dati personali, come carte di credito o conti bancari.

In realtà Eni non ha attivato alcuna campagna per erogare buoni carburante da 100 euro, precisa Bufale.net, dunque si tratta solo di una truffa pericolosa. L’azione migliore da fare, se si riceve quel messaggio, è cancellarlo e non diffonderlo su altre chat.