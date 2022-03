Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 13 marzo

Nelle ultime 24 ore sono stati 48.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 53.825 . I tamponi effettuati sono 330.028 (ieri 417.777). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,8% (ieri era al 12,9%). Sono 86 i morti (compresi alcuni riconteggi), tre posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 13 marzo ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 516, con 41 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 8.240 (+6). L'occupazione degli ospedali continua a migliorare e i reparti sono sempre meno sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 13.373.207. Le vittime in totale sono 156.868, con 86 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 12.216.835 in totale. Sono invece 990.748 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 192.560.616 - di cui 86.531.713 processati con test molecolare e 106.028.903 con test antigenico rapido -, in aumento di 330.028 rispetto al 12 marzo. Le persone testate sono finora 52.519.706, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Abruzzo comunica che 2 dei decessi comunicati in data odierna sono avvenuti nei giorni scorsi. La regione Campania comunica che 2 dei decessi registrati oggi risalgono al giorno 07/03 2022. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso, positivo al test antigenico ma non confermato da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1.194 sono relativi a giorni precedenti al 12/03/22 (di cui n. 1168 del 11/03/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 IL 12/03/2022 - N. 7 IL 11/03/2022 - N. 1 IL 10/03/2022.