Meteo, ancora freddo in tutta Italia: previsioni di venerdì 11 marzo

Nuvole al Centro e al Nord: in Piemonte qualche fiocco di neve sulle Alpi occidentali. Piogge sull'Appennino meridionale

Farà freddo anche questo weekend, con temperature di nuovo in calo da venerdì 11 marzo a causa dell'espansione dell'anticiclone polacco che spingerà aria fredda verso il Centro-Nord. Nelle prossime ore potremmo avere un blando peggioramento sul Basso Piemonte e sulle Alpi occidentali con qualche fiocco bianco, non sufficiente però a sconfiggere la pesante siccità in atto.

Le previsioni

Venerdì, in particolare, al Nord sarà molto nuvoloso con isolate precipitazioni sul Piemonte occidentale; al Centro nubi più compatte sui rilievi; al Sud le precipitazioni si concentreranno sugli Appennini.