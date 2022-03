Briatore starebbe pensando di aprire un locale a Savelletri (Puglia)

Una struttura di lusso con pochi posti e un ristorante sul mare, vicino a Fasano. L'imprenditore vorrebbe aprirlo per maggio ascolta articolo Condividi

Flavio Briatore starebbe pensando di aprire un locale in Puglia, sul modello degli stabilimenti già avviati in Toscana: il Twiga Beach Club a Forte dei Marmi e a Marina di Pietrasanta. Sarà sicuramente un ambiente riservato a pochi clienti che si potranno permettere di spendere qualche centinaio di euro per una giornata di mare. Tanto è vero che la scelta di Savelletri non è casuale: si trova vicino a Fasano dove ci sono molte strutture di lusso già avviate, è inserita nei circuiti internazionali e quindi attrae turisti facoltosi.

Una spiaggia di lusso con servizi da hotel a 5 stelle Il progetto è quello di aprire entro la prossima stagione estiva uno stabilimento balneare con pochi posti e un ristorante. Dopo il fallimento dell'operazione di Otranto con il sequestro del cantiere, un'altra società prova a portare il lido a cinque stelle in Puglia. La società della quale fa parte l'ex consigliere regionale Tato Greco ha chiesto e ottenuto il subentro nella concessione demaniale, rilasciata dal Comune di Fasano, che riguarda un tratto di costa non molto esteso. La concessione scadrà il 31 dicembre del 2023. E potrebbe ospitare lo stabilimento Twiga. Così come prevede il contratto, l'imprenditore Briatore avrebbe infatti concesso alla società la possibilità di utilizzare il marchio.