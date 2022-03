Festa della Donna, Viminale: calano femminicidi, crescono reati spia

Diminuiscono i femminicidi ma aumentano violenze sessuali, maltrattamenti e stalking ai danni delle donne. Questo è quello che accade in Italia secondo i dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. In occasione della Festa della donna è stata fatta un’analisi dalla Direzione centrale della Polizia criminale tra il 2018 e il 2021. I numeri, indica la Criminalpol, confermano "la necessità di riservare alla violenza di genere la massima attenzione, non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime e nelle campagne informative mirate a rimuovere quegli ostacoli socio-culturali che, prevedibilmente, faranno sì che il fenomeno persista anche nel prossimo futuro".

Cala la percentuale di donne uccise dal partner

Gli omicidi volontari in assoluto in Italia sono scesi del 16 per cento in 4 anni, dai 369 del 2018 ai 302 del 2021. Analoga la flessione percentuale di quelli con vittime femminili: 119 lo scorso anno contro i 141 del 2018. In diminuzione anche le donne uccise dal partner: 70 nel 2021 contro 75 nel 2018 (-7%). In 23 casi sono state utilizzate armi da fuoco. Seguono le modalità di strangolamento (14 omicidi), lesioni o percosse (6 eventi) ed avvelenamento in 4 casi.