Meteo, cambia tutto con l’arrivo di aria gelida dalla Russia

In quest’inverno avaro di precipitazioni sta per arrivare la peggiore perturbazione della stagione con tantissima neve sugli Appennini e fiocchi sulle coste adriatiche. La neve cadrà a bassa quota sull’Emilia Romagna e su Marche, Umbria e Abruzzo con possibili fiocchi fino alla costa. In particolare, tra sabato e lunedì potrebbero cadere anche 90-100 centimetri di neve fresca sulle montagne del Centro, più di quanta ne è caduta in tutto l'inverno.

Aria polare dalla Russia

Confermata la formazione di un ciclone sul Tirreno durante il weekend a causa della discesa di aria polare dalla Russia. E' previsto un drastico ed improvviso crollo delle temperature, anche di 15 gradi. Prevista pioggia e vento forte, neve abbondante oltre 500 metri sull'Appennino ma localmente in8 sconfinamento fin sulle coste adriatiche tra domenica sera e lunedì. Miglioramento parziale da martedì ma ancora venti gelidi e residua instabilità al Sud e coste adriatiche.

Le previsioni di venerdì 25 febbraio

Al Nord soleggiato al mattino con aumento dei venti. Dal pomeriggio piovaschi sulla Liguria e in serata piogge e rovesci sul Triveneto. In Emilia Romagna neve dai 500 metri di quota. Massime in calo intorno ai 10 gradi. Al Centro inizio giornata soleggiato o poco nuvoloso con possibili piovaschi sulla Toscana settentrionale. Dalla sera cambia tutto con piogge e rovesci su Marche e Umbria. Massime tra 12 e 15 gradi. Al Sud situazione ancora tranquilla con tempo stabile. Temperature senza variazioni con massime comprese tra 13 e 16 gradi.