Firenze, trova un cellulare e lo restituisce: denunciato per furto

A far del bene ci si rimette. Questo avrà pensato Ioan muratore di 41 anni, romeno d’origine e fiorentino d’adozione quando, dopo aver restituito un cellulare trovato per terra al legittimo proprietario, è stato denunciato per furto e ora rischia il processo. La sua storia è stata raccontata dalla Nazione .

L’ episodio

approfondimento

Tutto inizia lunedì mattina, quando Ioan va a prendere il furgone per andare al lavoro. In mezzo alla strada trova un cellulare. Lo prende e lo lascia acceso sperando che il proprietario accorgendosi di non avere il telefono richiami in qualche modo. E così accade. Peccato che, dopo essere uscito dalla trattoria dove stava mangiando per restituirglielo ,trova il proprietario, un giovane fiorentino insieme a due poliziotti. “È lui! È lui!’, ha iniziato a gridare il ragazzo - racconta Ioan - Poi ha cominciato a dire che gli avevo rubato il telefono la sera prima in un bar di Gavinana, dove io non ero neanche stato”. Ioan prova a spiegargli che ha trovato il cellulare per terra vicino allo stadio, ma non c’è niente da fare.