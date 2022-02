Meteo, caldo febbraio addio: nel weekend torna la neve a bassa quota

Negli ultimi giorni in Italia il meteo è stato estremo: con la tempesta Eunice sono arrivate grandinate fuori stagione tipiche dell'estate, forti temporali, mareggiate e venti da uragano. Subito dopo il caldo ha spinto i termometri fino a 18 gradi a Milano e fino a 24 nel basso Piemonte. L’aria di primavera continuerà fino alla serata di venerdì quando è previsto l’ingresso prepotente di aria polare. La contemporanea formazione di un ciclone sul Tirreno darà vita al mix giusto per nevicate fino a bassa quota. Le aree più coinvolte dal maltempo saranno il Centro e il Nord est. Le nevicate più intense sono previste su Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio a partire dai 400/500 metri, ma eccezionalmente anche a quote più basse.

Le previsioni di giovedì 24 febbraio

Al Nord un’altra giornata di tempo stabile e soleggiato con la possibile formazione di banchi di nebbia in Val Padana al mattino. Massime in calo con unte di 14 gradi. Al Centro giornata anticiclonica con tanto sole e massime comprese tra 12 e 17 gradi. cielo parzialmente nuvoloso e poi anche coperto dal pomeriggio su Toscana, Umbria Giornata soleggiata al Sud con velature e nubi stratificate in Campania verso sera. Temperature primaverili fino a 16 gradi.