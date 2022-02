Marche, scoperta truffa della cisterna per allungare latte con acqua

Un camion con un doppio fondo nascosto, che dopo i controlli serve ad aggiungere acqua al latte trasportato per guadagnare di più. Una truffa che ha portato all’apertura di un’indagine, condotta dai Nas di Ancona e dalla Procura di Ascoli Piceno, e raccontata in un’inchiesta esclusiva del Fatto Quotidiano .

Il sistema del doppio fondo

Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, la vicenda inizia nel marzo 2021 dopo una segnalazione di Daniele Seniga, carabiniere in congedo che lavora come perito nell’industria del latte. Seniga è alla cooperativa Sibilla di Amandola, afferente al gruppo Cooperlat Trevalli, quando trova “circa 500 chili di acqua su un carico di circa 11mila chili di latte”, racconta intervistato dal quotidiano. Dopo alcune analisi, rileva che la quantità di acqua è diversa nel latte prelevato direttamente dall’autocisterna - che corrisponde ai valori richiesti da Trevalli e previsti dalla legge - rispetto a quella presente nel latte campionato dopo lo scarico. In un nuovo sopralluogo pochi giorni dopo, Seniga chiama i carabinieri che sequestrano il camion, e a quel punto il camionista confessa: nella cisterna c’è un doppio fondo che si aziona con un telecomando e permette di aggiungere acqua al latte. “In pratica - dice Seniga al Fatto Quotidiano - Cooperlat paga molto più latte di quanto in realtà ne riceve, essendo ‘allungato’ con acqua”.