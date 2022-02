Minacce a Bassetti: "Il mio numero su Telegram, ho ricevuto 35 chiamate"

L’infettivologo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha fatto sapere di volere andare in procura a sporgere denuncia. "E' importante mandare un messaggio forte a difesa dei medici che lavorano per lo Stato e per la campagna vaccinale" ha detto

La reazione di Bassetti

"Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, andrò in procura per denunciare questo episodio" ha sottolineato l’infettivologo che ha aggiunto “i reati contestati dai magistrati sono pesanti . Si tratta di stalking e minacce, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo: dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo". L'infettivologo del San Martino ha aggiunto: “Non intendo fare marcia indietro. Continuerò a denunciare insieme al mio avvocato. La Digos e la polizia postale stanno facendo un lavoro egregio. Sarebbe importante - ha concluso - mandare un messaggio forte a difesa dei medici che lavorano per lo Stato e per la campagna vaccinale".