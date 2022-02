Friuli, 7 bambini intossicati dal monossido a una festa di compleanno

È successo nella zona di Cormons (Gorizia), la sera del 13 febbraio. Il gas si sarebbe sprigionato da un 'fungo' usato per scaldare un gazebo. Nessuno dei piccoli è in pericolo di vita

Sette bambini sono rimasti intossicati dopo aver inalato del monossido di carbonio che si è sprigionato, con ogni probabilità, da un 'fungo' utilizzato per scaldare un gazebo. È successo la sera del 13 febbraio, nella struttura provvisoria esterna di un locale di Cormons (Gorizia), dove i piccoli, con le famiglie, stavano festeggiando un compleanno. I bimbi non sono in pericolo di vita e sono stati portati in Pronto soccorso, medicati e dimessi.