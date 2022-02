Foggia, uomo sfonda portone Comune con auto. Non aveva Green pass

Arriva in Comune per ottenere un certificato. Gli viene impedito di entrare perché sprovvisto di Green pass. Sfonda l’androne del palazzo a bordo della sua automobile provocando il crollo di un’impalcatura e danneggiando una Fiata Panda e uno scooter parcheggiati nel cortile. È successo ieri mattina a San Severo, in provincia di Foggia, dove un 50enne del posto è stato denunciato a piede libero per aver fatto irruzione con una Fiat Uno Rossa all’interno di Palazzo Celestini, sede municipale.

La dinamica

A quanto si apprende l'uomo, poco dopo le 10 di ieri mattina, si era recato in comune per ottenere un documento ma quando i vigilanti, come da disposizioni ministeriali, gli hanno chiesto di mostrare il Green pass, ha reagito insultandoli essendone sprovvisto. Subito dopo è entrato a forte velocità con il proprio veicolo nell'androne del Municipio tamponando la Fiat Panda in dotazione al Comune e provocando il crollo di un'impalcatura. Danneggiati anche uno scooter, sempre di proprietà del Comune, parcheggiato nel cortile di Palazzo Celestini. Notevoli i danni riportati, tanto lo spavento tra i presenti ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti.