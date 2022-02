Addio a Donatella Raffai, primo volto storico di Chi l'ha visto

Addio a Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, "Chi l'ha visto?" e dell'antesignano "Telefono Giallo" (con Corrado Augias), sempre sulla terza rete pubblica - lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000 - si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni.

I funerali

I funerali annuncia si svolgeranno domani a Roma alle ore 12:30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) "la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz'ora prima della funzione". "Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice". Donatella Raffai, marchigiana di origine (è nata a Fabriano, in provincia di Ancona), ha vissuto gran parte della sua vita a Roma ma con il marito si spostava ogni tanto per un periodo dell'anno nella sua casa in costa azzurra. Lascia due figli gemelli adulti e i nipoti.

Sciarelli: "Ha fatto grande 'Chi l'ha visto?'"

"Non l'ho mai conosciuta di persona, ma è come se fosse stata la mia compagna di viaggio. Ho avuto l'onore di prendere il testimone da una grande professionista. È stata Donatella Raffai a fare grande 'Chi l'ha visto?'”. Così Federica Sciarelli, che oggi conduce con successo il programma di Rai3, saluta sul suo profilo twitter Donatella Raffai. Interpellata dall'ANSA, aggiunge: "Per rispetto verso questa grandissima professionista che tanto ha dato a questo programma e che non ho avuto il privilegio di conoscere personalmente, non me la sento di aggiungere di più se non che è stata il vero motore del programma: fin dalle prime edizioni, che sono andata a guardarmi per anni, per studiarmi i casi di puntata, c'era rigore, garbo e professionalità".

Il cordoglio dei vertici Rai: "Grande professionista"

"Con Donatella Raffai perdiamo una grande professionista della comunicazione e una donna indipendente e capace di scelte non scontate. In Rai ha dato voce e volto a trasmissioni di successo in radio e in video. Con lei alla conduzione è nato Chi l'ha visto, uno degli appuntamenti più longevi e seguiti della televisione di servizio pubblico". La Presidente Rai Marinella Soldi e l'Amministratore Delegato Carlo Fuortes esprimono così il cordoglio dell'Azienda per la scomparsa di Donatella Raffai. "Il suo stile incisivo e diretto - proseguono - ha fatto scuola e ha caratterizzato una stagione della televisione italiana".