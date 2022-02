Genova, calciatore di 18 anni muore dopo un incidente in moto

Incidente mortale nella notte di giovedì nel quartiere Marassi a Genova, dove Marco Santeusanio, ragazzo di 18 anni, si è schiantato con la sua moto su un autocarro in sosta. La polizia locale sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente ma presumibilmente il ragazzo ha perso il controllo del suo mezzo. Non risultano altri veicoli coinvolti. Il giovane è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Martino in condizioni gravissime è deceduto nel corso della notte.

Famoso nel calcio dilettantistico

Come riportano il Secolo XIX e altri giornali locali, il ragazzo aveva compiuto 18 anni il 25 gennaio scorso. Era un calciatore delle giovanili del Ligorna e giocava nelle fila della juniores nazionale come difensore. Il ragazzo era molto conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico.