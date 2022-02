Talana (Nu), non ha soldi per il mangime e consegna i maiali al Comune

A Talana, in provincia di Nuoro, il gesto dell'allevatore la cui impresa ha avuto un tracollo in seguito all'emergenza Covid. Il sindaco: "Stiamo pensando di anticipare una somma per l’acquisto del mangime"

Non solo all’allevatore spetterebbero 65mila euro di premi europei ma in Assessorato nessuno gli ha ancora dato una risposta. Quei soldi sarebbero stati importanti per far mangiare gli animali ma quei soldi non sono arrivati. Da qui la decisione di consegnare le chiavi dell’azienda al sindaco e i 700 maialini.

La risposta del sindaco

Chiamato in causa il sindaco di Talana ha pensato ad un intervento immediato: "Il Comune sta pensando di anticipare una somma per l’acquisto del mangime. Nel frattempo segnalerò la situazione di Stefano e degli altri allevatori talanesi al prefetto di Nuoro - ha detto - Questo è uno dei tanti segnali dell’allarme sociale che vive la nostra comunità. I tagli ai servizi ormai non si contano più e anche le attività in regola come quella di Arzu, non vengono supportate”.