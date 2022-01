Livorno, 12enne aggredito perché ebreo: procura apre inchiesta

Sull'episodio, avvenuto per una inquietante coincidenza solo pochi giorni prima del Giorno della Memoria, la Procura presso il Tribunale per i minori di Firenze ha aperto un'inchiesta per lesioni aggravate dalla finalità di razzismo, dopo la denuncia presentata dal padre del 12enne picchiato e insultato da due ragazze minorenni

Aggredito perché ebreo. È la spaventosa motivazione con la quale è stato colpito un bambino di 12 anni in un parco di Venturina, frazione del comune di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Sull'episodio, avvenuto per una inquietante coincidenza solo pochi giorni prima del Giorno della Memoria, la Procura presso il Tribunale per i minori di Firenze ha aperto un'inchiesta sull'aggressione al 12enne, picchiato e insultato da due ragazze minorenni. Il padre del bambino ha presentato ieri denuncia ai Carabinieri della compagnia di Piombino per lesioni personali e ingiurie