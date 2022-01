Pescara, il leader No vax Luigi Marilli morto di Covid

L’uomo aveva 63 anni ed è deceduto in ospedale. Era il referente regionale del movimento No vax "Liberiamo l’Italia"

E' morto il leader dei No vax dell’Abruzzo, Luigi Marilli, 63 anni. L’attivista si è spento nell’ospedale di Pescara, dove è era ricoverato per infezione da Covid. Era il referente territoriale per l'Abruzzo di "Liberiamo l’Italia", movimento No vax ed è stato tra i primi ad opporsi al vaccino e l’obbligo di Green pass. Originario di Taranto, Marilli da tempo viveva in Abruzzo ed aveva partecipato negli ultimi mesi a tutti i principali eventi di protesta anti-vaccino Covid (LIVEBLOG). I suoi compagni di protesta hanno dato la notizia della morte del loro leader sulla pagina Facebook del movimento, ma senza citarne le cause.