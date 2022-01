Scivola da versante innevato sui monti Sibillini, morto 63enne

L'uomo ha urtato ripetutamente contro rocce e vegetazione. Una volta recuperato e trasportato a valle, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso

Tragedia sul versante Est del monte Amandola, in provincia di Fermo, nel Parco dei Monti Sibillini. Un 63enne è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato, urtando ripetutamente contro rocce e vegetazione. Subito allertati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino, l'uomo è stato trovato e trasportato a valle, dove però il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.