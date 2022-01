Cattolica, incendio nel cantiere Ferretti: in fiamme uno yacht

Danni ingenti, in corso le indagini

L’imbarcazione del valore di circa 10 milioni di euro, ora completamente distrutta, era praticamente finita e pronta per la consegna. Altri due yacht sono rimasti danneggiati. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo e stabilire una stima dei danni complessivi. Al momento l'ipotesi più plausibile sarebbe quella di un cattivo funzionamento di un quadro elettrico. Il Gruppo Ferretti, presieduto dall'imprenditore cinese Tan Xuguang, è leader mondiale nella progettazione e costruzione di imbarcazioni di lusso.