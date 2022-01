David Sassoli ricoverato in Italia: cancellati gli impegni ufficiali

A dichiararlo il suo portavoce: il ricovero si è reso necessario per una complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario

"Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia".

A comunicarlo è stato il suo portavoce Roberto Cuillo, che ha spiegato come "tale ricovero si sia reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell'europarlamento è cancellata".