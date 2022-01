Salerno, volontario 118 su luogo di un incidente scopre sorella morta

Un volontario del 118 è arrivato sul luogo di un incidente stradale, nel suo paese, a Pellezzano (Salerno), e ha provato a rianimare una ragazza coinvolta. Si trattava di sua sorella, 15 anni. Il ragazzo ha provato in tutti i modi di praticare le manovre di rianimazione. Ma per la sorella non c’è stato niente da fare: è deceduta, così come un suo amico di 18 anni. La vicenda è stata raccontata con un commovente post sui social dal fratello. "Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia che hai in corpo. Scusa, ci ho provato... Perdonami, ovunque tu sia".