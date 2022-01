Meteo, le previsioni di lunedì 3 gennaio

L'alta pressione sub-tropicale continua a influenzare il meteo sull'Italia, anche se iniziano a intravedersi i primi segnali di cambiamento. Secondo le previsioni degli esperti, per lunedì 3 gennaio è attesa ancora nebbia sulla Pianura Padana. Cieli coperti anche sulle regioni tirreniche e sulle coste meridionali adriatiche e tirreniche. Più soleggiato sul resto del Paese, tranne qualche possibile piovasco isolato sulla Liguria, sull'alta Toscana, sul Cilento e sulle zone interne della Calabria. Venti deboli da direzioni variabili, mari poco mossi. Le temperature restano stazionarie. Nei giorni successivi, poi, sono attesi peggioramenti prima al Nord e poi al Centro-Sud ( LE PREVISIONI METEO ).

Al Nord è atteso un lunedì con condizioni meteo stabili, anche grazie all’alta pressione africana. Previsti ancora cieli coperti e nebbia sulle zone di pianura, in particolare sulla Pianura Padana, mentre sui rilievi alpini sarà più soleggiato. Giornata grigia sulla Liguria, con possibili isolati piovaschi tra le province di Genova e Savona. Valori massimi delle temperature fino a 5 gradi a Torino e 9 a Milano: nebbia per tutto il giorno su entrambe le città.

Al Centro è previsto cielo coperto sulle regioni tirreniche, con possibili piogge sull'alta Toscana. Attese anche isolate foschie nelle zone interne del Lazio. Il sole sarà più presente sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, valori massimi fino a 12 gradi a Roma e Firenze, 9 a Perugia. Cielo coperto sulla capitale, più sereno e termometro tra 9 e 14 gradi a Cagliari.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Al Sud, le previsioni indicano cielo molto nuvoloso o anche coperto lungo le coste e sugli Appennini. Sugli altri settori, invece, è previsto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota, anche se qualche piovasco è possibile sul Cilento e sulle zone interne della Calabria. Venti deboli, variabili. Mari poco mossi. I valori massimi delle temperature oscillano tra gli 8 gradi di Potenza e i 14 di Bari. A Napoli cielo coperto e termometro tra 11 e 13 gradi. A Palermo cielo via via più sereno durante la giornata, con temperature fino a 13 gradi.