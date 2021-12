Un anno di notizie, il 2021 di Sky TG24 e Sky Sport. VIDEO

365 giorni racchiusi in poco meno di cinque minuti: è il racconto firmato da Sky TG24 e Sky Sport, per la prima volta insieme nel “video di fine anno”, dei principali avvenimenti del 2021 che sta per concludersi

Un anno in 278 secondi. 365 giorni tra speranza e desiderio di ripresa, grandi traguardi e rivoluzioni. Un anno nel segno dei vaccini, tra tamponi, varianti, green pass, terze dosi e quarantene. Un anno di scelte politiche, tensioni internazionali, stravolgimenti climatici e viaggi verso il futuro. Di parole, tante, ma anche fatti e soprattutto successi, con tante notti e giorni magici che hanno scritto la storia dello sport azzurro. Un 2021 fortemente simbolico, per la capacità di reazione degli italiani, così come ha perfettamente sintetizzato il Presidente Mattarella, ormai al termine del suo settennato.



"Quando le condizioni sono difficili riusciamo a esprimere il meglio di noi. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre possibilità. L’opera ricostruttiva sarà il frutto dell’impegno di tutti".



Sky si impegna ad esserci per informare, raccontare, condividere un altro anno insieme.



Da Sky TG24 e Sky Sport buon 2022.