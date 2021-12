Incendia albero di Natale in piazza, arrestato nel Salento

E’ successo a Taurisano vicino a Lecce. L’uomo, 35 anni, accusato di incendio doloso, si trova ora agli arresti domiciliari. In passato aveva danneggiato la statua di Padre Pio

Non si può stare tranquilli neanche a Natale. Quanto meno a Turisano, vicino a Lecce dove un uomo di 35 anni è stato arrestato per avere dato fuoco ad un grande albero di Natale e al presepe ai suoi piedi, allestiti davanti all'ingresso del Comune, in Piazza Castello, al centro del paese.