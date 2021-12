Davanti all'albero natalizio, il candidato del Centrodestra al Quirinale tiene in braccio la new entry a quattro zampe della sua abitazione di Arcore

Silvio Berlusconi sceglie Instagram per augurare buone feste. "A tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale" dice l'ex premier in un video pubblicato sul social network. Davanti all'albero natalizio, il candidato del Centrodestra al Quirinale tiene in braccio Gilda, la new entry a quattro zampe della sua abitazione di Arcore.